43 yaşındaki Bengü’nün annesine bakın! Gören dilini ısırdı! Anne-kızın benzerliği ağızları açık bıraktı! “Güzellik genetik...”
Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, 2021 senesinde ikinci kez annelik heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile pozlarıyla binlerce beğeni alan şarkıcı, bu kez annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcının yeni yaşını kutlayan annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kız için "Güzellik genetik", "Çok benziyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı. İşte Bengü'nün güzeller güzeli annesi...
23.03.2023 23:23 - Son Güncelleme: 23.03.2023 23:23
Ünlü şarkıcı Bengü, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı, 2019'da kızı Zeynep'e kavuştu.
2021 yılında ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Bengü, annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.