Kenan Işık'tan haber var! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? 2019 İşte herkesi heyecanlandıran gelişme
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarpan Kenan Işık'ın sağlık durumunun nasıl olduğu hayranları tarafından merak ediliyor. Hemen hemen her gün Kenan Işık öldü mü? sorusunun cevabı aratılıyor. Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ve kardeşi Cengiz Işık'tan gelen bilgiler doğrultusunda Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin detaylar haberimizde...
Kenan Işık'ın son hali ve sağlık durumu hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Sayısız dizi ve filmlerde oynayan Kenan Işık son olarak Atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunuyordu. Milyonların gönlünde taht kuran Kenan Işık'ın son durumu nasıl? İşte Kenan Işık'a ne olduğu ve son durumu hakkında detaylar...
5 yıl önce spor yaparken ayağı kayan ve başını yere vuran ünlü isim Kenan Işık o günden beri yaşam savaşı veriyor. Kenan Işık son durumu nasıl, Kenan Işık öldü mü soruları her gün hayranları tarafından merak ediliyor. 4 yıldır bitkisel hayatta olan ünlü isim Kenan Işık'ın geçtiğimiz günlerde komşuları tarafından fotoğrafları ve videoları çekilmiş ve durumunun iyi olduğu söylenmişti. Ancak ünlü sanatçının görselleri medya ile paylaşılmadı.
KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.
KENAN IŞIK'IN EŞİ: KİMİ ZAMAN AYAKTA DURUYOR
Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'da özel bir kliniğe yatırılan Kenan Işık'ın tedavisine evde eşi devam ediyor. Kendisine söylenenleri duyan ancak tepki vermeyen Kenan Işık'a eşi Beril Işık bebekler gibi bakıyor ve moralini sürekli yüksek tutmaya çalışıyor. Beril Işık "Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor" dedi.