Kenan Işık'tan haber var! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? 2019 İşte herkesi heyecanlandıran gelişme

5 yıl önce spor yaparken ayağı kayan ve başını yere vuran ünlü isim Kenan Işık o günden beri yaşam savaşı veriyor. Kenan Işık son durumu nasıl, Kenan Işık öldü mü soruları her gün hayranları tarafından merak ediliyor. 4 yıldır bitkisel hayatta olan ünlü isim Kenan Işık'ın geçtiğimiz günlerde komşuları tarafından fotoğrafları ve videoları çekilmiş ve durumunun iyi olduğu söylenmişti. Ancak ünlü sanatçının görselleri medya ile paylaşılmadı.