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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı ile evlenen ve 1 yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı Zeynep Yılmaz'dan ayırmak için büyü mü yaptırdı? 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın büyü açıklaması şoke etti! İşte evliliklerinin üçüncü şahıslar nedeniyle bitmediğini vurgulayan Şeyma Subaşı'dan büyü açıklaması!

25.12.2019 11:01 - Son Güncelleme: 25.12.2019 11:40
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

Şeyma Subaşı büyü açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nı ilk defa 2009 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışmada gördük. 20 yaşındaki genç kız yarışmadan 69 bin TL kazanarak ayrılmıştı. İkilinin aşkının bu programdan sonra başladığı biliniyor.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

Yok Böyle Dans yarışmasının kostümlerini tasarlaması için birine ihtiyaç duyulunca, o dönem moda tasarımı okuyan kardeşi, Şeyma'yı bu görev için önerdi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

ŞEYMA SUBAŞI 27 YAŞINDA

1990 doğumlu Şeyma Subaşı, bu yarışmadan önce Deniz Akkaya'nın sunduğu 'Deniz Akkaya ile Top Model' yarışmasına katılmıştı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

2014'TE ACUN İLE ŞEYMA'NIN KIZI DÜNYAYA GELDİ

Şeyma Subaşı 2014 yılında anne oldu ve kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Anne kız, Acun Ilıcalı'yı Survivor 2016'nın çekildiği Dominik'te yalnız bırakmamak için Miami'ye taşındı ve sık sık Dominic'e seti ziyarete gitti.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

ŞEYMA SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü. Özellikle Survivor setinden paylaştığı kareler ve Acun Ilıcalı için yapılan doğum günü kutlaması yılın en ilgi çeken magazin haberleri arasındaydı.

ACUN, İLİŞKİSİYLE İLGİLİ NEREDEYSE HİÇ YORUM YAPMADI

Acun Ilıcalı, bu süreçte sessizliği koruyup, Şeyma Subaşı'nın Instagram fotoğraflarının birkaçına yorum yapmak dışında hiçbir açıklama yapmamıştı.

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