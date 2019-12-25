Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama

ŞEYMA SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü. Özellikle Survivor setinden paylaştığı kareler ve Acun Ilıcalı için yapılan doğum günü kutlaması yılın en ilgi çeken magazin haberleri arasındaydı.

ACUN, İLİŞKİSİYLE İLGİLİ NEREDEYSE HİÇ YORUM YAPMADI

Acun Ilıcalı, bu süreçte sessizliği koruyup, Şeyma Subaşı'nın Instagram fotoğraflarının birkaçına yorum yapmak dışında hiçbir açıklama yapmamıştı.