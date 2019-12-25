Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanması için büyü mü yaptırdı? Şoke eden açıklama
Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı ile evlenen ve 1 yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı Zeynep Yılmaz'dan ayırmak için büyü mü yaptırdı? 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın büyü açıklaması şoke etti! İşte evliliklerinin üçüncü şahıslar nedeniyle bitmediğini vurgulayan Şeyma Subaşı'dan büyü açıklaması!
25.12.2019 11:01
- Son Güncelleme: 25.12.2019 11:40
ŞEYMA SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU
Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü. Özellikle Survivor setinden paylaştığı kareler ve Acun Ilıcalı için yapılan doğum günü kutlaması yılın en ilgi çeken magazin haberleri arasındaydı.
ACUN, İLİŞKİSİYLE İLGİLİ NEREDEYSE HİÇ YORUM YAPMADI
Acun Ilıcalı, bu süreçte sessizliği koruyup, Şeyma Subaşı'nın Instagram fotoğraflarının birkaçına yorum yapmak dışında hiçbir açıklama yapmamıştı.
DİĞER GALERİLER