Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı
İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat verecek olan İbrahim Çelikkol, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Çelikkol, yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ilk bölümünün bu akşam yayınlanacak olmasıyla gündeme oturdu.
Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener'in son hali...