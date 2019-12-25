Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat verecek olan İbrahim Çelikkol, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Çelikkol, yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ilk bölümünün bu akşam yayınlanacak olmasıyla gündeme oturdu.

25.12.2019 07:42 - Son Güncelleme: 25.12.2019 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





