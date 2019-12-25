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Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat verecek olan İbrahim Çelikkol, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Çelikkol, yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ilk bölümünün bu akşam yayınlanacak olmasıyla gündeme oturdu.

25.12.2019 07:42 - Son Güncelleme: 25.12.2019 07:42
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sevilen oyuncunun yeni hali herkesi şaşkına çevirdi. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu İbrahim Çelikkol'un yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İbrahim Çelikkol'un yıllar içindeki değişimi hayranlarının ilgisini çekti. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi….

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Önceki gün bir davte katılan Aydan Şener, estetik operasyon geçirmediğini ve cildine yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti. İşte Aydan Şener'in son hali...

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı

BAHAR ÖZTAN

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