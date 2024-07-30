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Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: “Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim”

Kim Milyoner Olmak İster ile hafızalara kazınan Kenan Işık, düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi verdi. 10 yıldır komada olan Işık'tan dün acı haber geldi. Usta sanatçı için bugün ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, düzenlenen veda töreninde konuştu ve gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Cengiz Işık'ın sözleri yürek yaktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:55 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:31
Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim 1

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: “Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim”

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla hafızalara kazınan Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı.

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim 2

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: “Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim”

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti.

Kenan Işık'ın veda töreninde duygusal anlar

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim 3

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık’tan yürek yakan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı: “Ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim”

10 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık, bugün 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

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