8 yıl sonra bebek müjdesi vermişti! Neslihan Atagül sır gibi sakladığı kardeşinin kopyası çıktı! Kadir Doğulu’nun kayınbiraderi...

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüş ve ikili 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 8 yıl önce evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Atagül, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Paylaşımının ardından gündem olan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Atagül'ün sır gibi sakladığı kardeşini gören şoke oldu. İki kardeş, benzerlikleriyle şaşırttı.