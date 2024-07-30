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3 yıl önce evlenmişti! Arda Türkmen’den takipçilerine tokat gibi yanıt! “Densiz, hadsiz, çapsız” Çocuğuyla ilgili o yorumları görünce...

Şef Arda Türkmen, 2021 senesinde kendisinden 12 yaş küçük sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Türkmen, 2022 Kasım ayında ise kızı Ada Siena'yı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşadı. Sosyal medya hesabında kızıyla bir paylaşımda bulunan Türkmen, gelen yorumlar üzerine çileden çıktı. Ünlü şef, Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerine yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:22 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 12:36
3 yıl önce evlenmişti! Arda Türkmen’den takipçilerine tokat gibi yanıt! Densiz, hadsiz, çapsız Çocuğuyla ilgili o yorumları görünce... 1

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile 2021 yılında dünyaevine giren Arda Türkmen, 2022'de kızı Ada Siena'yı kucağına aldı.

3 yıl önce evlenmişti! Arda Türkmen’den takipçilerine tokat gibi yanıt! Densiz, hadsiz, çapsız Çocuğuyla ilgili o yorumları görünce... 2

BABA OLDUĞUNU BÖYLE DUYURDU
Eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen, müjdeli haberi şöyle duyurdu: "Biz bugün üç olduk...

3 yıl önce evlenmişti! Arda Türkmen’den takipçilerine tokat gibi yanıt! Densiz, hadsiz, çapsız Çocuğuyla ilgili o yorumları görünce... 3

Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin.

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