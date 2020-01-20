Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...
76 yaşındaki Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, açıklamalarıyla adından söz ettiren biri... Sağlıklı yaşam konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Canan Karatay, bu kadar medyatik olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Canan Karatay'ın 36 yaşında hayatını birleştirdiği eşini daha önce gördünüz mü? Bu sıra dışı kadının eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Canan Karatay olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
20.01.2020 12:15
- Son Güncelleme: 20.01.2020 12:16
DİĞER GALERİLER