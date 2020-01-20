GaleriMagazin

Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

76 yaşındaki Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, açıklamalarıyla adından söz ettiren biri... Sağlıklı yaşam konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Canan Karatay, bu kadar medyatik olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Canan Karatay'ın 36 yaşında hayatını birleştirdiği eşini daha önce gördünüz mü? Bu sıra dışı kadının eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Canan Karatay olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

20.01.2020 12:15 - Son Güncelleme: 20.01.2020 12:16
Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

76 yaşındaki Canan Karatay sıradışı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen de özel hayatındaki insanları gözlerden sakınıyor. Canan Karatay'ın eşini daha önce hiç gördünüz mü?

İşte başta Canan Karatay'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri...

Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında büyük bir aşkla evlenmişti...

Vedat - Linda Milor

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan Işık uyandı mı? Eşinden haber geldi! İşte Kenan Işık'ın en son sağlık durumu 2020
Kenan Işık uyandı mı? Eşinden haber geldi! İşte Kenan Işık'ın en son sağlık durumu 2020