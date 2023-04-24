Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir derginin "Schumacher'le röportaj" sayısıyla çıkması sonrası ortalık karıştı. İşin aslı sonradan anlaşılırken durum yargıya taşınıyor.
24.04.2023 10:13 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:31
Alman 'Die Aktuelle' dergisi, geçirdiği kazadan sonra felç olan ve kamuoyuna çıkmayan eski 'Formula 1' şampiyonu Michael Schumacher ile ilgili bir haberi kapağından 'ilk röportaj' diye duyurdu.