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Haberler Magazin Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir derginin "Schumacher'le röportaj" sayısıyla çıkması sonrası ortalık karıştı. İşin aslı sonradan anlaşılırken durum yargıya taşınıyor.

24.04.2023 10:13 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:31
Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

2013 yılında Alplerde geçirdiği kayak kazasında ağır yaralandıktan sonra yıllardır kamuoyundan uzak evde tedavisi süren Schumacher'in durumu ilgi çekmeye devam ediyor.

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Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

Alman 'Die Aktuelle' dergisi, geçirdiği kazadan sonra felç olan ve kamuoyuna çıkmayan eski 'Formula 1' şampiyonu Michael Schumacher ile ilgili bir haberi kapağından 'ilk röportaj' diye duyurdu.

Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

Kapaktaki yazının altına ise 'Şaşırtıcı bir gerçeklik' diye yazıldı.

Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

YAPAY ZEKA İLE RÖPORTAJ

Derginin iç sayfalarında röportajın, bir internet platformunda yayınlandığı ve yapay zeka ile yapıldığı ibaresi yer aldı

Kenan Işık gibi yıllardır komadaydı! F1 efsanesi Michael Schumacher ile yapılan röportajın altından bakın ne çıktı! Yıllar sonra bir ilk denmişti meğer...

Röportaj metni, charatcter.ai isimli bir yapay zeka programı tarafından üretildi. Metinde Schumacher'in sağlığı ve ailesine dair üretilmiş ifadeler yer aldı.

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