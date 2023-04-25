’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Klinik Psikolog Esra Ezmeci son dönemlerde katıldığı programlardaki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle İnstagram hesabındaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Ezmeci, hikaye bölümünden soru cevap etkinliği yaparak takipçilerinden kendisine gelen soruları yayımlıyor. Gelen itiraflar, sorular sosyal medyada çokça konuşuluyorken son olarak "Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini taktırıyor" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...