''Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...'' Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!
Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin açıklamaları ile herkesi şoke etti. Son olara katıldığı programda kendisine iletilen bazı ilginç ve şoke edici itirafları paylaşan Ezmeci ağızları açık bıraktı.
25.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:51
Klinik Psikolog Esra Ezmeci son dönemlerde katıldığı programlardaki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle İnstagram hesabındaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Ezmeci, hikaye bölümünden soru cevap etkinliği yaparak takipçilerinden kendisine gelen soruları yayımlıyor. Gelen itiraflar, sorular sosyal medyada çokça konuşuluyorken son olarak "Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini taktırıyor" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Klinik psikolog Esra Ezmeci hem sosyal medyada hem de çıktığı programlarda kendisine gelen soruları ve itirafları paylaşarak sık sık gündeme geliyor.