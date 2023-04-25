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Haberler Magazin ''Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...'' Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

''Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...'' Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin açıklamaları ile herkesi şoke etti. Son olara katıldığı programda kendisine iletilen bazı ilginç ve şoke edici itirafları paylaşan Ezmeci ağızları açık bıraktı.

25.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:51
’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Klinik Psikolog Esra Ezmeci son dönemlerde katıldığı programlardaki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle İnstagram hesabındaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Ezmeci, hikaye bölümünden soru cevap etkinliği yaparak takipçilerinden kendisine gelen soruları yayımlıyor. Gelen itiraflar, sorular sosyal medyada çokça konuşuluyorken son olarak "Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini taktırıyor" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Klinik psikolog Esra Ezmeci hem sosyal medyada hem de çıktığı programlarda kendisine gelen soruları ve itirafları paylaşarak sık sık gündeme geliyor.

’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

5 milyonu aşkın takipçili İnstagram hesabında her hafta soru cevap etkinliği düzenleyen Ezmeci, takipçilerinin sorduğu soruları ve yaptığı itirafları paylaşıyor.

’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Son olarak katıldığı programda "İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var" açıklamasıyla şoke etti.

’’Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini...’’ Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci açıklamasıyla mide bulandırdı!

Selim Akar'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Selim Akar Sorarsa' adlı programdaki açıklamasıyla dikkat çeken Ezmeci oldukça açık sözlüydü.

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