Pınar Eliçe hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sahnede kendinden geçen Pınar’a tepki yağdı: “Çocukların o hareketine çok kızacak...”
Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Pınar Eliçe, bayramda sahne aldı ve hem kostümü hem de dansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Sahne için göğüs, bacak ve sırt dekolteli bir elbise tercih eden Eliçe, konser sırasında yaptığı kalça dansını sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının dans performansını görenler ise şaşkına döndü. Birçok sosyal medya kullanıcısının tepki gösterdiği paylaşıma Eliçe'nin bir takipçisi "Çocukların o hareketine çok kızacak" yorumunda bulundu. İşte Pınar Eliçe'nin o dansı...
24.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:28
Bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Pınar Eliçe, son dönemlerde yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettirmişti.