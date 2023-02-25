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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

Kenan İmirzalıoğlu'nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki şiddetli deprem yaşandı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan deprem, 11 ilimizden büyük yıkımlara neden oldu. 40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi. Depreme Kahramanmaraş'ta annesiyle yakalan 21 yaşındaki Atlı, vefat etti. Beykoz'da görüntülenen yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin Simay Atlı sorusunu duyunca duygusal anlar yaşadı.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
25.02.2023 08:59 - Son Güncelleme: 25.02.2023 09:00
Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

Tüm Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce canımızı yitirdiğimiz ve büyük yıkıma yol açan depremlerde, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı da hayatını kaybetmişti. Önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu'na, Simay Atlı sorulunca zor anlar yaşandı. İşte haberin detayları...

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Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi.

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