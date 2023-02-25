Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...

Tüm Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce canımızı yitirdiğimiz ve büyük yıkıma yol açan depremlerde, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı da hayatını kaybetmişti. Önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu'na, Simay Atlı sorulunca zor anlar yaşandı. İşte haberin detayları...