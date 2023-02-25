Kenan İmirzalıoğlu'nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki şiddetli deprem yaşandı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan deprem, 11 ilimizden büyük yıkımlara neden oldu. 40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi. Depreme Kahramanmaraş'ta annesiyle yakalan 21 yaşındaki Atlı, vefat etti. Beykoz'da görüntülenen yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin Simay Atlı sorusunu duyunca duygusal anlar yaşadı.
25.02.2023 08:59 - Son Güncelleme: 25.02.2023 09:00
Tüm Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce canımızı yitirdiğimiz ve büyük yıkıma yol açan depremlerde, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı da hayatını kaybetmişti. Önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu'na, Simay Atlı sorulunca zor anlar yaşandı. İşte haberin detayları...