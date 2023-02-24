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Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi'ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken dünyanın dört bir yanından da hem destek mesajları hem de yardımlar geldi. Dünyaca ünlü modeller Bella Hadid ve Gigi Hadid de peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları yayınladı. ABD'li model Bella Hadid son olarak ise depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları taşıdı. Hadid'in o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte haberin detayları ve o kareler...

AA
takvim.com.tr
24.02.2023 23:34 - Son Güncelleme: 24.02.2023 23:58
Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi’ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi’ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

Dünyaca ünlü pek çok sanatçı, Türkiye'yi yasa boğan felakette depremzedeleri yalnız bırakmadı. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi’ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Hadid, şunları yazdı: "Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi’ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

Instagram hesabından paylaşım yapan Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi’ne elleriyle yardım kutuları taşıdı

TÜRKEVİ'NE YARDIM KUTULARI GETİRDİ
ABD'li model Bella Hadid son olarak depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları taşıdı. ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

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