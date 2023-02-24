Dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye tam destek! Depremzedeler için harekete geçti! Türkevi'ne elleriyle yardım kutuları taşıdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken dünyanın dört bir yanından da hem destek mesajları hem de yardımlar geldi. Dünyaca ünlü modeller Bella Hadid ve Gigi Hadid de peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları yayınladı. ABD'li model Bella Hadid son olarak ise depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları taşıdı. Hadid'in o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte haberin detayları ve o kareler...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Dünyaca ünlü pek çok sanatçı, Türkiye'yi yasa boğan felakette depremzedeleri yalnız bırakmadı. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.
TÜRKEVİ'NE YARDIM KUTULARI GETİRDİ
ABD'li model Bella Hadid son olarak depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları taşıdı. ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.