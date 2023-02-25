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Arda Turan 26 milyon TL'yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Şimdilerde adı Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğu için adı anılan, eski futbolcu Arda Turan lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi... Lüks otomobillere olan tutkusuyla bilinen Arda Turan "kraliyet arabası" olarak bilinen bir araca 26 milyon TL ödeyip satın aldı. Ancak Arda Turan henüz bu aracı kullanmadı. İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı....

25.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 25.02.2023 09:55
Arda Turan 26 milyon TL’yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Lüks otomobillere olan tutkusuyla bilinen Arda Turan, garajına yeni bir araç daha ekledi.

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Arda Turan 26 milyon TL’yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'KRALİYET ARABASI' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi:

Arda Turan 26 milyon TL’yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Geçen eylül ayında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan'ın adı, şimdilerde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor!

Arda Turan 26 milyon TL’yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Spor basınında bu haberlerle sık sık adından söz edilen Arda ile ilgili benim bambaşka bir haberim var.

Arda Turan 26 milyon TL’yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim.

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