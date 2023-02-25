Arda Turan 26 milyon TL'yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı
Şimdilerde adı Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğu için adı anılan, eski futbolcu Arda Turan lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi... Lüks otomobillere olan tutkusuyla bilinen Arda Turan "kraliyet arabası" olarak bilinen bir araca 26 milyon TL ödeyip satın aldı. Ancak Arda Turan henüz bu aracı kullanmadı. İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı....
25.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 25.02.2023 09:55
Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'KRALİYET ARABASI' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi: