Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."