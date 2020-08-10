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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Sinem Kobal Instagram paylaşımı ile takdir edildi. Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, doğum gününe 4 gün kala anlamlı bir istekte bulundu. Örnek bir davranışa imza atan Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Peki, kız bebek bekleyen ve hamileliği hayranları tarafından büyük ilgi odağı olan Sinem Kobal kaç yaşında?

10.08.2020 14:25 - Son Güncelleme: 10.08.2020 14:25
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Hamileliğine günler kala yeni yaşına giren Sinem Kobal, örnek bir davranışa imza attı.14 Ağustos'ta yeni yaşına girecek olan hamile oyuncu Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda karnını gizlemesi ile dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

İşte hamile Sinem Kobal'ın son hali...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın anlamlı ricası! Doğum gününden 4 gün önce Instagram'dan paylaştı...

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin ve Sinem Kobal'ın yaşı.

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