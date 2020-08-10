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Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren isimler kimler? Kim kazandı? İşte ilk 8 kişi...

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'in ilk 8 yarışmacısı belli oldu. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacılar, 16 kişilik ana kadroya girmek için ter döktü. Peki Masterchef Türkiye'de 7. ve 8.bileti kim kazandı? İşte Masterchef'in ilk 8 yarışmacısı...

10.08.2020 14:26 - Son Güncelleme: 10.08.2020 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





