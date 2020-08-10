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Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren isimler kimler? Kim kazandı? İşte ilk 8 kişi...
Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren isimler kimler? Kim kazandı? İşte ilk 8 kişi...
Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'in ilk 8 yarışmacısı belli oldu. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacılar, 16 kişilik ana kadroya girmek için ter döktü. Peki Masterchef Türkiye'de 7. ve 8.bileti kim kazandı? İşte Masterchef'in ilk 8 yarışmacısı...
10.08.2020 14:26
- Son Güncelleme: 10.08.2020 14:26
Sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam büyük heyecan yaşandı. Son 16'ya kalabilmek için mücadele eden yarışmacılardan sekiz kişi gösterdikleri performansla MasterChef Türkiye'de yarışma hakkı kazandı.
Zorlu geçen eleme turu zaman zaman gergin, zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar...
SEÇİLMEMELERİ TEPKİ ÇEKTİ
MasterChef yarışmasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sefa Okyay Kılıç ve Berker Başmanav'ın seçilmemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Yaptıkları yemeklerle istikrarlı bir şekilde 6'lı elemeye kalan iki yarışmacı dün akşam MasterChef'e veda etti. Sefa ve Berker'in elenmesi sosyal medyada 'haksızlık' olarak yorumlandı.
İLK YARIŞMACI SERHAT OLDU
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik kadrosuna ilk olarak özgüveniyle ön plana çıkan Serhat Doğramacı adını yazdırmıştı.