Haberler Galeri Magazin Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile olan öpüşme videosuyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar kardeşi Melis ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin uzaktan yakından hiç benzerlikleri yok. İşte başta Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

10.09.2020 15:12 - Son Güncelleme: 10.09.2020 15:12
Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez
Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Kerem Bursin'in kız kardeşi Melis Bürsin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'
Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'