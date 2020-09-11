Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıktı! Masterchef Emir'in babası kim? Fatih Terim ve Mustafa Denizli...
Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp ardından jüriden onay alarak şampiyonluk için ter döktüğü Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir. Yakışıklılığıyla son 16 öncesinde de kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Emir Elidemir, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de favorisi haline gelmişti. Önceki gün babasının Milli futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir'in bu açıklamasının ardından babası kimdir merak edildi. Masterchef Emir'in babası bakın kimmiş. İşte detaylar...
11.09.2020 10:23
- Son Güncelleme: 11.09.2020 10:23
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