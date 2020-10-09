Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den 'hayırsız evlat' dedirten açıklama! Ali Biçim'den sonra yeni birisiyle yakalanan Erbil...
Maslak'ta bulunan bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda tedavi sürecenin çok iyi geçti ve yakın dostlarına, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dediği öğrenilmişti. Instagram pozlarıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim'le İstanbul'da bir mekanda görüntülendi. Önceki gün de yanında başka bir erkek arkadaşı ile Arnavutköy'degörüntülenen Erbil, yaptığı açıklamayla, 'Hayırsız evlat' dedirtti.
Mehmet Ali Erbil'in kızı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim'le İstanbul'da bir mekanda görüntülenmişti.
Ali Biçim, "Yasmin Erbil'le içeride samimi bir şekilde görüntülendiniz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Nerede be abi" diye yanıt vermişti. Görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalışan Erbil ise taksiye bindiği sırada, "Ali benim yıllardır arkadaşım" şeklinde konuşmuştu.
'ÖLELİM Mİ?' CEVABI!
Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını verdi. Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor. 24 yaşındaki Erbil'in bu açıklaması sosyal medyada, 'hayırsız evlat' şeklinde tepkiler aldı.