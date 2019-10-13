Can Yaman ortalığı birbirine kattı! Napoli, Atina, İtalya derken bir sonraki izdiham bakın nerede yaşanacak!
Can Yaman Avrupa turuna devam ediyor. Önceki gün İtalya'ya giden 29 yaşındaki Can Yaman, havalimanında hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. İtalyan polisi ise izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Can Yaman o anları Instagram hesabından paylaştı. Daha önce Napoli ve Atina'ya giden Can Yaman, buralarda da aynı coşkuyla karşılanmıştı. İşte gittiği her yerde izdihama neden olan Can Yaman'ın tur takvimi...
İtalya'da Can Yaman izdihamı yaşandı. Avrupa turuna son hızda devam eden 29 yaşındaki Can Yaman, Napoli ve Yunanis'tan dan sonra İtalya'da ortalığı birbirine kattı. Erkenci Kuş dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, İtalya'da kendisine gösterilen ilgili Instagram hesabından paylaştı...
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Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Türk dizilerinin başarısı, oyuncularımızın da yıldızını parlattı. Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, Yunanistan'dan sonra şimdi de İtalya'da izdiham yarattı. Önceki gün Roma'ya giden Can Yaman, Fiumicino Havalimanı'nı karıştırdı.