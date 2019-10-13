Can Yaman ortalığı birbirine kattı! Napoli, Atina, İtalya derken bir sonraki izdiham bakın nerede yaşanacak!

Can Yaman Avrupa turuna devam ediyor. Önceki gün İtalya'ya giden 29 yaşındaki Can Yaman, havalimanında hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. İtalyan polisi ise izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Can Yaman o anları Instagram hesabından paylaştı. Daha önce Napoli ve Atina'ya giden Can Yaman, buralarda da aynı coşkuyla karşılanmıştı. İşte gittiği her yerde izdihama neden olan Can Yaman'ın tur takvimi...

13.10.2019 12:21 - Son Güncelleme: 13.10.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





