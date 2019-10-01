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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Çıkan haberler sonrası Sinem Kobal'ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kolay yine olay oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

01.10.2019 16:35 - Son Güncelleme: 01.10.2019 16:35
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Sadri Alışık

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Nevra Serezli

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Aydemir Akbaş

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