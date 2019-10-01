Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Çıkan haberler sonrası Sinem Kobal'ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kolay yine olay oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

01.10.2019 16:35 - Son Güncelleme: 01.10.2019 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





