Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! İşte Çukur'un yeni oyuncusunun o hali...

Sinem Kobal ile ilgili yeni bir gelişme sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bu bağlamda Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynayacağı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası Sinem Kobal'ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kolay yine olay oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

22.09.2019 17:53 - Son Güncelleme: 22.09.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





