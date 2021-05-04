Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı yatak odasından paylaştı! Jakuzi detayıyla sosyal medyayı sallayan Hilal Altınbilek'in evi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı yatak odasından paylaştı! Jakuzi detayıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncunun evi merak konusu oldu. Perşembe günlerinin tartışmasız birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakteri olan Züleyha'ya hayat veren 30 yaşındaki Altınbilek, Acarkent'te oturuyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in, yatak odasından köpeği Jüpiter'le yaptığı paylaşımda arkasında görünen site manzaralı jakuzi dikkatlerden kaçmadı. İşte Hilal Altınbilek'in evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...