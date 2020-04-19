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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

Sinem Kobal kuşkusuz Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri... Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Magazin dünyasının renkli karelerine daima makyajlı halleriyle çıkmayı tercih eden ünlülerin kimisi aslında doğuştan güzel. Onlardan biri de Sinem Kobal... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

19.04.2020 16:18 - Son Güncelleme: 19.04.2020 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





