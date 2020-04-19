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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

Sinem Kobal kuşkusuz Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri... Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Magazin dünyasının renkli karelerine daima makyajlı halleriyle çıkmayı tercih eden ünlülerin kimisi aslında doğuştan güzel. Onlardan biri de Sinem Kobal... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

19.04.2020 16:18 - Son Güncelleme: 19.04.2020 16:18
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

Hal böyle olunca hayranları özellikle Sinem Kobal'ı bir hayli merak ediyor. Doğal ve duru güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın makyajsız hali hayranlarından tam puan aldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

İşte ünlülerin makyajsız halleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün

MERVE BOLUĞUR

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal şoke etti! Onu bir de böyle görün
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