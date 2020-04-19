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Şarkıcı Emrah ile bir döneme damga vurmuştu... Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı ile şok benzerlik!

Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, dizideki performansı ile dikkat çekiyor. 25 yaşındaki İlayda Çevik, şarkıcı Emrah Erdoğan'ın bir döneme damga vuran filmi Acı Lokma'da Selcan karakterine hayat veren oyuncu Neslihan Acar'a benzetildi! İlayda Çevik ile Neslihan Acar'ın fotoğrafını karşılaştıranlar 'abla-kardeş gibiler' yorumunda bulundu. İşte şarkıcı Emrah ile bir döneme damga vuran Neslihan Acar ve İlayda Çevik'in şaşırtan benzerliği.

19.04.2020 15:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





