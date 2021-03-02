Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin ise merak konusu oldu. 2016 yılında hayatını başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz ekim ayında anne oldu. Mutlu yuvalarına bir de Lalin bebek gelince ünlü çift hayranları tarafından yakın merceğe alındı.