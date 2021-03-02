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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne fit haliyle beğeni topluyor. Spor şıklığı ile hayran bırakan 33 yaşındaki Sinem Kobal, 14 Şubat'tan sonra ilk paylaşımını yaptı. Attığı her adımla takip edilen güzel oyuncuyu görenler 'Lalin bebeği ne zaman göreceğiz?' yorumlarında bulundu. Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz kasım ayında Lalin İmirzalıoğlu'nun annesine benzediğini ifade etmişti...

02.03.2021 09:47 - Son Güncelleme: 02.03.2021 10:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin ise merak konusu oldu. 2016 yılında hayatını başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz ekim ayında anne oldu. Mutlu yuvalarına bir de Lalin bebek gelince ünlü çift hayranları tarafından yakın merceğe alındı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

Sinem Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı her fotoğrafta Lalin İmirzalıoğlu'nu görmeyi bekleyen Kobal hayranları, güzel oyuncunun son fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutarken kızı Lalin'in yüzünü ne zaman göstereceğini de sormadan geçemedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

LALİN BEBEK KİME BENZİYOR?

Geçtiğimiz aylarda eşi Sinem Kobal'ın çok iyi bir anne olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlatmış, kızı Lalin'in annesine benzediğini, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" sözleriyle ifade etmişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile dikkat çeken Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Çiçeği burnunda anne Sinem'in kızı Lalin...

Son olarak spor şıklığıyla kendisine hayran bırakan Sinem Kobal'ın doğum kilolarından nasıl kurtulduğu ise merak edilen bir diğer konu.