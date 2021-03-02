Almanya'nın sağlık sistemine 'kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!
Almanya'nın sağlık sistemine 'kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor! Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakteri ile hafızalara kazınan iki çocuk annesi Meryem Uzerli, şimdilerde İstanbul yolcusu... Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Meryem Uzerli Türkiye'ye dönüş yapıyor.
02.03.2021 10:56
- Son Güncelleme: 02.03.2021 11:21