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Almanya'nın sağlık sistemine 'kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

Almanya'nın sağlık sistemine 'kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor! Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakteri ile hafızalara kazınan iki çocuk annesi Meryem Uzerli, şimdilerde İstanbul yolcusu... Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Meryem Uzerli Türkiye'ye dönüş yapıyor.

02.03.2021 10:56 - Son Güncelleme: 02.03.2021 11:21
'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

Geçtiğimiz Ocak ayınca ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Meryem Uzerli, Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapıyor.

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'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

Hamileliği süresince kızı Lily Koi'nin babasını sır gibi saklayan Meryem Uzerli geçtiğimiz haftalarda Amerikalı sevgilisi ile sosyal medyada boy göstermişti.

'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

Babasını sır gibi sakladığı bebeği Lily Koi ve büyük kızı Lara ile kamera karşısına geçen Meryem Uzerli'nin pozlarına beğeni yağmıştı.

'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

Mutlu ailesiyle ilgi odağı olan Meryem Uzerli şimdilerde İstanbul yolcusu...

'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

ALMANYA AŞILAMADA YAVAŞ

Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi rahatsız olan Uzerli, çocuklarını da alıp ailesiyle İstanbul'da kalacak. Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

'Almanya'nın sağlık sistemine kötü' diyen Meryem Uzerli sevgilisi ve kızları ile koronavirüs aşısı için Türkiye'ye dönüyor!

ABD'Lİ SEVGİLİSİ DE GELİYOR

Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de önümüzdeki ay eşlik edecek.