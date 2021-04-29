RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, siyah büstiyeriyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. 6 ay önce anne olan Kobal'ın fit hali ise şaşkınlık yarattı. Takipçileri güzel oyuncuya, "Sırrın nedir, nasıl kısa sürede formuna kavuştun?" sorusunu yöneltti. İşte güzel oyuncu Sinem Kobal'ın o paylaşımı…

29.04.2021 02:25 - Son Güncelleme: 29.04.2021 02:25
Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, 6 ay önce kızı Lalin'i dünyaya getirmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini Lalin adında güzel bir kız çocuğu ile taçlandıran Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde ise ailesiyle birlikte tatil için Marmaris Selimiye'ye gitti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Kızı Lalin ile ilk tatiline çıkan Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, şimdi ise siyah büstiyeriyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.