Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Doğum kilolarından kurtulan oyuncuya övgü yağdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, siyah büstiyeriyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. 6 ay önce anne olan Kobal'ın fit hali ise şaşkınlık yarattı. Takipçileri güzel oyuncuya, "Sırrın nedir, nasıl kısa sürede formuna kavuştun?" sorusunu yöneltti. İşte güzel oyuncu Sinem Kobal'ın o paylaşımı…

29.04.2021 02:25 - Son Güncelleme: 29.04.2021 02:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





