İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı
İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Sever geçen aylarda ise ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde kızlarını kucağına almak için gün sayan Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Seray Sever son haliyle gündem oldu. İşte Seray Sever'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.04.2022 01:00 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:32
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Seray Sever'in geçen aylarda hamile olduğu iddia edilmişti.