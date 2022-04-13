RAMAZAN İMSAKİYE
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İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Sever geçen aylarda ise ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde kızlarını kucağına almak için gün sayan Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Seray Sever son haliyle gündem oldu. İşte Seray Sever'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.04.2022 01:00 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:32
İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Seray Sever'in geçen aylarda hamile olduğu iddia edilmişti.

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İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Sever, şu sözlerle iddiaları doğrulamıştı: "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık"

İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Paylaşımının ardından bir magazin programına konuşan Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini de açıklamıştı.

İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

İki bebeğin de kız olarak gözüktüğünü söyleyen Sever, bebeklerden birinin adını "Sofia" koyacağını belirtmişti.

İkizlerine hamile olan Seray Sever son haline bakın! Vücudunu saran iddialı elbisesiyle kırmızılar içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu, açıklamalarının yanı sıra hamilelik sürecinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.

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