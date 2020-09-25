Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı, dönüp bir daha baktı! Hangisi Kenan ayırt edemediler

Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Selfie'yi Instagram sayfasında paylaşmıştı.

İŞTE BAŞTA KENAN İMİRZALIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ VE AKRABALARI