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Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımlarında en dikkat çeken isimlerden biri de Aslan Aslanbey karakteri oldu. Öldü sanılan Sultan'ın oğlu Aslan Aslan Bey'i Doğan Bayraktar canlandıracak. Hem yakışıklılığı hem de Akın Akınözü'ne olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Bayraktar günün en çok merak edilen ismi oldu. Doğan Bayraktar hakkında araştırma yapanlar çocukluk fotoğrafıyla karşılaştı. Peki Doğan Bayraktar kimdir?

25.09.2020 14:36 - Son Güncelleme: 25.09.2020 14:36
Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Doğan Bayraktar 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 senesinde düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasında Second Runner seçilmişti.

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Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Doğan Bayraktar, Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin üçüncü sezonunda adaleti sağlamak için geri dönen Aslan Aslanbey'i canlandıracak.

Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Doğan Bayraktar hakkında araştırma yapanlar çocukluk fotoğrafıyla karşılaşınca şaştı kaldı. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

YASEMİN KAY ALLEN

Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı
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