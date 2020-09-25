Haberler Galeri Magazin Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Hercai'ye gümbür gümbür geliyor! Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar bu haliyle sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımlarında en dikkat çeken isimlerden biri de Aslan Aslanbey karakteri oldu. Öldü sanılan Sultan'ın oğlu Aslan Aslan Bey'i Doğan Bayraktar canlandıracak. Hem yakışıklılığı hem de Akın Akınözü'ne olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Bayraktar günün en çok merak edilen ismi oldu. Doğan Bayraktar hakkında araştırma yapanlar çocukluk fotoğrafıyla karşılaştı. Peki Doğan Bayraktar kimdir?

25.09.2020 14:36 - Son Güncelleme: 25.09.2020 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





