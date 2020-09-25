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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı herkesi şaşırttı! Mehmet Ozan Dolunay'la yakalanan Bahar Şahin...
Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı herkesi şaşırttı! Mehmet Ozan Dolunay'la yakalanan Bahar Şahin...
Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalanmıştı. Çok konuşulan bu haber sonrası Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel aşklarına ikinci şans vererek herkesi şaşırttı.
25.09.2020 16:25
- Son Güncelleme: 25.09.2020 16:25
Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.
Bahar Şahin aşk yeminini ise 'Çok Güzel Hareket Bunlar 2' programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel'le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.
Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.
Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin'in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel'in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.
Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay'ın çıkan haberleri kesin bir dille yalanlaması üzerine Cenan Adıgüzel'den hamle geldi. Ayrılık haberiyle uzun süre gündemde kalmayı başaran Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı. Güzel oyuncu mutlu haberi takipçilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi.