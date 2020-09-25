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Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden barıştı herkesi şaşırttı! Mehmet Ozan Dolunay'la yakalanan Bahar Şahin...

Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalanmıştı. Çok konuşulan bu haber sonrası Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel aşklarına ikinci şans vererek herkesi şaşırttı.

25.09.2020 16:25 - Son Güncelleme: 25.09.2020 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





