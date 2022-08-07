Aslı Enver'in yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kim! Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken aradığı aşkı sonunda buldu
Aslı Enver'in yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kim! Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken aradığı aşkı sonunda buldu güzel oyuncu. Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan ile adı anılan Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile aşk yaşamaya başladı. İkiliyi yakın arkadaşları tanıştırmış. İşte 3 haftadır görüşen Aslı Enver ve yeni sevgilisi Berkin Gökbudak...
07.08.2022 09:19 - Son Güncelleme: 07.08.2022 09:30
Aslı Enver'in yeni sevgilisi ortaya çıktı o isim bakın kim! Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken aradığı aşkı sonunda buldu.
Murat Boz ile ayrıldıktan sonra özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Aslı Enver sonunda aradığı aşkı buldu.
Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver her şeyin çok güzel olduğunu ve yolunda gittiğini ifade etmişti. Hatta sevgilisinin ailesi ile bile tanışmıştı.
Aslı Enver hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor.