Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...
Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri ile oyunculuk alanında ekranlara dönüş yapacağı ileri sürülen Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına alacağı ücretle gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve aynı zamanda başarılı oyunculuğu ile de dikkat çeken Kenan İmirzalıoığlu yeni dizisi için bakın ne kadar alacakmış...
25.08.2021 10:56
- Son Güncelleme: 25.08.2021 10:56
DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide Osmanlı Devleti'nin istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsusa'nın başkanlığını da yapan efsane istihbaratçı 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.