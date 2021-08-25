Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide Osmanlı Devleti'nin istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsusa'nın başkanlığını da yapan efsane istihbaratçı 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.