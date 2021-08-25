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Haberler Magazin İpek Açar'ın evlat hasreti! '3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' dedi herkes Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü merak etti

İpek Açar'ın evlat hasreti! '3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' dedi herkes Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü merak etti

İpek Açar'ın evlat hasreti! '3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' diyen İpek Açar,1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem büyük tepki toplayan çift 1999 yılında Kayahan'ın Gömeç 'te yaptırıp adını 'Gönül Köşküm' koyduğu evde dünyaevine girdi. 22 yıl evli kalan çiftin Aslı Gönüladında bir kız çocuğu var. 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın büyük aşkı olan İpek Açar, verdiği bir röportajda kızına duyduğu özlemi dile getirdi. İşte herkesin merak ettiği Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül...

25.08.2021 10:18 - Son Güncelleme: 25.08.2021 10:18
İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

İPEK AÇAR'IN EVLAT HASRETİ!

'3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' dedi herkes Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü merak etti. Şarkıcı İpek Açar, konuk olduğu programda kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

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İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

Açar, İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki kızı Aslı Gönül'e özlemini anlattı.

İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

Şarkıcı, 3 aydır kızıyla görüşemediklerini söyledi:

"Aslı okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü 3 aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız."

İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

BABASI GİBİ YETENEKLİ

Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti: "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik."

İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

İşte herkesin merak ettiği Kayahan ve ipek Açar'ın kızı Aslı Gönül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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