İpek Açar’ın evlat hasreti! ’3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız’ dedi herkes Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ü merak etti

BABASI GİBİ YETENEKLİ

Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti: "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik."