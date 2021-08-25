İpek Açar'ın evlat hasreti! '3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' dedi herkes Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü merak etti
İpek Açar'ın evlat hasreti! '3 aydır göremedim eylül ayında kavuşacağız' diyen İpek Açar,1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem büyük tepki toplayan çift 1999 yılında Kayahan'ın Gömeç 'te yaptırıp adını 'Gönül Köşküm' koyduğu evde dünyaevine girdi. 22 yıl evli kalan çiftin Aslı Gönüladında bir kız çocuğu var. 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın büyük aşkı olan İpek Açar, verdiği bir röportajda kızına duyduğu özlemi dile getirdi. İşte herkesin merak ettiği Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül...
25.08.2021 10:18
- Son Güncelleme: 25.08.2021 10:18