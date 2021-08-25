Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatmıştı meğer hepsi yalanmış
Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Kuşçubaşı Eşref karakteri ile oyunculuk alanında ekranlara dönüş yapacağı ileri sürülen Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına alacağı ücretle gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve aynı zamanda başarılı oyunculuğu ile de dikkat çeken Kenan İmirzalıoığlu hakkında ortaya atılan haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.
O İDDİA ASILSIZ ÇIKTI!
Kuşçubaşı Eşref karakteri ile oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam edeceği ileri sürülen Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına alacağı ücret önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O iddia yalan çıktı.
'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Ezel' ve 'Karadayı' 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisileriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Alef dizisinde başrol oynamıştı.
"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu'nun da dizide Osmanlı Devleti'nin istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsusa'nın başkanlığını da yapan efsane istihbaratçı 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat vereceği ileri sürülmüştü. İddia yalnızca bununla da sınırlı değildi.
SENARYODAN ETKİLENDİ
İddiaya göre Kenan İmirzalıoğlu'nun birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmiyordu ancak Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinden etkilendi.