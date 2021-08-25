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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatmıştı meğer hepsi yalanmış

Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatmıştı meğer hepsi yalanmış

Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Kuşçubaşı Eşref karakteri ile oyunculuk alanında ekranlara dönüş yapacağı ileri sürülen Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına alacağı ücretle gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve aynı zamanda başarılı oyunculuğu ile de dikkat çeken Kenan İmirzalıoığlu hakkında ortaya atılan haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

25.08.2021 10:56 - Son Güncelleme: 26.08.2021 13:58
Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

O İDDİA ASILSIZ ÇIKTI!

Kuşçubaşı Eşref karakteri ile oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam edeceği ileri sürülen Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına alacağı ücret önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O iddia yalan çıktı.

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Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Ezel' ve 'Karadayı' 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisileriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Alef dizisinde başrol oynamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu'nun da dizide Osmanlı Devleti'nin istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsusa'nın başkanlığını da yapan efsane istihbaratçı 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat vereceği ileri sürülmüştü. İddia yalnızca bununla da sınırlı değildi.

Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

SENARYODAN ETKİLENDİ

İddiaya göre Kenan İmirzalıoğlu'nun birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmiyordu ancak Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinden etkilendi.

Kenan İmirzalıoğlu’na dudak uçuklatan teklif! Kuşçubaşı Eşref karakteri için bölüm başına bakın ne kadar alacak...

Çekimlerinin Tunus, Türkiye ve Cezayir'de gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli'nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.

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