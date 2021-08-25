Kenan İmirzalıoğlu'na dudak uçuklatan teklif iddiası asılsız çıktı! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatmıştı meğer hepsi yalanmış

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu'nun da dizide Osmanlı Devleti'nin istihbarat kurumu olan Teşkilât-ı Mahsusa'nın başkanlığını da yapan efsane istihbaratçı 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat vereceği ileri sürülmüştü. İddia yalnızca bununla da sınırlı değildi.