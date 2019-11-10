2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile ilk sırada bakın kim var!
2019 yılının 'En Çok Kazanan Aktris'leri açıklandı. Yapım şirketleri her ne kadar oyunculara ödedikleri miktarın tam tutarını duyurmuyor olsalar Forbes; Nielsen, ComScore, Mojo ve IMDB'den elde edilen veriler ve film endüstrisindeki kişilerle yapılan görüşmelerle listeyi hazırladı. Ekonomi dergisi Forbes'ın hazırladığı listede, 56 milyon dolar'lık ( yaklaşık 322.8 milyon TL) kazancıyla zirveye bakın hangi isim oturdu! İşte 2019'un en çok kazanan ünlüleri...
10.11.2019 14:24
- Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30
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