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2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile ilk sırada bakın kim var!

2019 yılının 'En Çok Kazanan Aktris'leri açıklandı. Yapım şirketleri her ne kadar oyunculara ödedikleri miktarın tam tutarını duyurmuyor olsalar Forbes; Nielsen, ComScore, Mojo ve IMDB'den elde edilen veriler ve film endüstrisindeki kişilerle yapılan görüşmelerle listeyi hazırladı. Ekonomi dergisi Forbes'ın hazırladığı listede, 56 milyon dolar'lık ( yaklaşık 322.8 milyon TL) kazancıyla zirveye bakın hangi isim oturdu! İşte 2019'un en çok kazanan ünlüleri...

10.11.2019 14:24 - Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30
2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile iİlk sırada bakın kim var!

2019 yılının 'En Çok Kazanan Aktris'leri açıklandı. Forbes dergisinin hazırladığı listede 56 milyon dolar'lık kazancıyla 1. sıraya bakın hangi ünlü isim yerleşti...

2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile iİlk sırada bakın kim var!

Scarlett Johansson

56 milyon dolar'lık ( yaklaşık 322.8 milyon TL) kazancıyla zirveye oturdu.

2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile iİlk sırada bakın kim var!

Sofia Vergara

44.1 milyon dolar

2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile iİlk sırada bakın kim var!

Reese Witherspoon

35 milyon dolar

2019'un en çok kazananları belli oldu! 56 milyon dolar ile iİlk sırada bakın kim var!

Nicole Kidman

34 milyon dolar

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