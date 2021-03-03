Kenan İmirzalıoğlu'dan 'ben sıcak bakmıyorum' dedi topu Sinem Kobal'a attı! Kurtlar Vadisi açıklaması da geldi

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alarak mutluluklarını katmerlemişti. O günden bu yana herhangi bir projede yer almayan Sinem Kobal'ın aksine Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster başta olmak üzere pek çok projede yer almıştı. Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Cihangir'de bir arkadaşının plak dükkanının önünde görüntülendi. Pek çok merak edilen konuya açıklık getiren Kenan İmirzalıoğlu'nun en çok Kurtlar Vadisi açıklaması dikkat çekti.