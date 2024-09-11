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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yeni aile pozları! Çiftin kızları Leyla ve Lalin'e bakın!

Biri Selana'nın biri Ezel'in yıldızıydı! Türkiye'nin gözde oyuncuları Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturdu. Leyla ve Lalin ismini verdikleri kızlarıyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sinem Kobal son paylaşımıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 17:04
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan yeni aile pozları! Çiftin kızları Leyla ve Lalin’e bakın! 1

Leyla ve Lalin ismini verdikleri kızlarıyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sinem Kobal son paylaşımıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan yeni aile pozları! Çiftin kızları Leyla ve Lalin’e bakın! 2

Biri Selena'nın diğeri ise Ezel'in yıldız ismiydi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünya evine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan yeni aile pozları! Çiftin kızları Leyla ve Lalin’e bakın! 3

Sinem Kobal 4 yıl sonra 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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