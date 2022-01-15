Beren Saat Ozan Doğulu’nun transparan bluzü iç çamaşırsız giyince olanlar oldu! Işıklar bir anda patladı eşi Kenan Doğulu...

İlişkisi yolunda giden Beren Saat son dönemde ekranda olmamasına dair ise digital platformların özgürlüğüne alıştığını söylemişti. Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini açık açık beyan etmişti.