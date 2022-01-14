Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! 'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti
'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti... Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy'de kiraladığı ve evinden paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yağdı. İşte şarkıcı Linet'in Boğaz manzaralı evi ve dudak uçuklatan kirası...
14.01.2022 09:38
- Son Güncelleme: 14.01.2022 09:42
LİNET'İN ASKERLİK AÇIKLAMASI!
Babasının İsrailli olduğunu söyleyen Linet kendisinin de belirli bir yaşa kadar İsrail'de yaşadığını ancak askere çağırdıklarında Türkiye'ye kaçtığını anlatmış ve günlerce konuşulmuştu. "Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülkenin İsrail olduğunu anlatan şarkıcı "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada."