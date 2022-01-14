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Haberler Magazin Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! 'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! 'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti... Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! Linet yeni kiraya çıktığı eviyle gündeme geldi. Şarkıcı Linet, Arnavutköy'de kiraladığı ve evinden paylaşım yaptı. Linet'in yeni evinin manzarasına "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yağdı. İşte şarkıcı Linet'in Boğaz manzaralı evi ve dudak uçuklatan kirası...

14.01.2022 09:38 - Son Güncelleme: 14.01.2022 09:42
Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! ’Asker kaçağıyım’ itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

'Asker kaçağıyım' itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti... Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! ’Asker kaçağıyım’ itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

LİNET'İN ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Babasının İsrailli olduğunu söyleyen Linet kendisinin de belirli bir yaşa kadar İsrail'de yaşadığını ancak askere çağırdıklarında Türkiye'ye kaçtığını anlatmış ve günlerce konuşulmuştu. "Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülkenin İsrail olduğunu anlatan şarkıcı "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada."

Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! ’Asker kaçağıyım’ itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Geçirdiği estetik operasyonların ardından Linet son olarak ultra lüks eviyle gündeme gelmişti.

Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! ’Asker kaçağıyım’ itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Eski halinden eser kalmayan Linet'in konser maratonu bir hayli yoğun...

Şarkıcı Linet Boğaz manzaralı evini gösterdi kirası dudak uçuklattı! ’Asker kaçağıyım’ itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Linet, son olarak Gürcistan'ın Batum kentinde sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu.

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