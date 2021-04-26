Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor... Milyoner'de bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" şeklinde yöneltilen soru, Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

26.04.2021 23:01 - Son Güncelleme: 26.04.2021 23:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





