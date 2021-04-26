RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor... Milyoner'de bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" şeklinde yöneltilen soru, Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

26.04.2021 23:01 - Son Güncelleme: 26.04.2021 23:22
Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları birbiri ardına gelen soruları yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar talihsiz bir şekilde henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise final sorusuna kadar ulaşabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

Milyoner'de bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti.

Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu ve stüdyoda yaşananlar...

Kenan İmirzalıoğlu soruyu görünce kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de tüm stüdyoyu güldüren olay