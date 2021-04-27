Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı
2021 Oscar Ödülleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin gölgesinde gerçekleşti. Önceki akşam Oscar Ödülleri Töreni'ne Brad Pitt damga vurdu. 57 yaşındaki yakışıklı yıldız, tıpkı efsane filminde canlandırdığı Benjamin Button karakteri gibi yıllar geçtikçe gençleşiyordu! Brad Pitt'in son hali herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
27.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.04.2021 06:59