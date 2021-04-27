RAMAZAN İMSAKİYE
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Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

2021 Oscar Ödülleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin gölgesinde gerçekleşti. Önceki akşam Oscar Ödülleri Töreni'ne Brad Pitt damga vurdu. 57 yaşındaki yakışıklı yıldız, tıpkı efsane filminde canlandırdığı Benjamin Button karakteri gibi yıllar geçtikçe gençleşiyordu! Brad Pitt'in son hali herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

27.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.04.2021 06:59
Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

Bu yılki Oscar Ödülleri Töreni, pandemi gölgesinde geçti.

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Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

Her yıl Los Angeles'ta Dolby Tiyatro Salonu'nda yapılan törene bu yıl kentin merkezindeki tren istasyonu Union Station ev sahipliği yaptı.

Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

Törende sunucu ve seyirci yer almadı.

Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

Tören öncesinde iki kez test yapılan konuklar, maske takmadı.

Brad Pitt konuştu efsane film gerçek oldu! Brad Pitt'in Oscar Ödülleri'ndeki hali herkesi şaşırttı

Brad Pitt, bu görüntüsüyle yine olay yarattı. 57 yaşındaki aktör için "Oynadığı Benjamin Button rolünün hakkını verip gün geçtikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı.