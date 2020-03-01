Kenan İmirzalıoğlu şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu meğer...
Kim Milyoner Olmak İster'deki Kenan İmirzalıoğlu sorusunun cevabı herkesi şaşırttı. Atv'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 781. son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster soruları arasında bulunan 'Kenan İmirzalıoğlu'nun boyu kaç cm?' sorusu, hem izleyiciyi hem yarışmacıyı hem de ünlü oyuncuyu bir hayli güldürdü. Yarışmaya Ankara'dan katılan Merve Bengisu Çiftçioğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun boyuyla ilgili soruyu izleyiciye sorma joker hakkını kullanarak bilgi. Peki 45 yaşındaki başarılı oyuncu ve aynı zamanda sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun boyu kaç cm sizce? İşte cevabı...
01.03.2020 10:42
- Son Güncelleme: 01.03.2020 10:56
Atv ekranlarında yayınlanan Kim milyoner Olmak İster soruları arasında bulunan "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KENAN İMİRZALIOĞLU SORUSU - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin boyları...
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