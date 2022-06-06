Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlıkla dinledi! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran hikaye: Yarışmada tanıdı 33 günde evlendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izlyecisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümüne yarışmacı olarak katılan Bahar Biçer, hikayesi ile başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı. Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyadan eşine ulaşan Bahar Biçer, 33 günlük bir süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran hikayenin detayları...
06.06.2022 02:46 - Son Güncelleme: 06.06.2022 03:07
ATV'nin Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine nefesleri kesti.
Bahar Biçer, evde ailesiyle birlikte programı izlerken bir anda bir yarışmacı çıktığını ve ilgisini çektiğini belirtti.
Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi.
Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı.