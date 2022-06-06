Hülya Avşar bikinisiyle plajı kasıp kavurdu yetmedi bir de iplerini açtı! Gündüz denizde olan Avşar kızı gece sahnede kasık yırtmacıyla...
Hülya Avşar bikinisiyle plajı kasıp kavurdu yetmedi bir de iplerini açtı! Gündüz denizde olan Avşar kızı gece sahnede kasık yırtmacıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde konser veren 58 yaşındaki Hülya Avşar, güneşlenirken şekilden şekile girdi. İşte telefonu elinden düşürmeyen Avşar'ın 2022 yaz tatilinden ilk görüntüler...
06.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 06.06.2022 09:18
Hülya Avşar bikinisiyle plajı kasıp kavurdu yetmedi bir de iplerini açtı! Gündüz denizde olan Avşar kızı gece sahnede kasık yırtmacıyla izleyicilerinin karşısına çıktı.
Hülya Avşar önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Sabah erken saatlerde Kıbrıs'a varan Avşar kendisini plaja attı. Tüm gün şezlongda uzanarak güneşlendi.
Sık sık sosyal medyayı kontrol etti ve telefonu elinden düşürmedi. 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın, tenis oynayarak ve spor yaparak koruduğu düzgün fiziği dikkat çekti.