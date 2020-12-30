Pınar Altuğ'un kırmızı dudağı olay oldu! 'Dudak dolgusu estetiği işte böyle duruyor'
Pınar Altuğ'un kırmızı dudağı olay oldu! 'Dudak dolgusu estetiği işte böyle duruyor' yorumları sosyal medyada havada uçuştu. 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ'u sokakta görenler dönüp bir daha baktı. Kırmızı dudağıyla görenleri şaşkına çeviren Pınar Altuğ'un maskesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Pınar Altuğ'u görenler, 'Dudak dolgusu estetiği işte böyle duruyor' şeklinde yorumlarda bulundu.
30.12.2020 14:36
- Son Güncelleme: 30.12.2020 14:36
Pınar Altuğ'un kırmızı dudağı olay oldu! 'Dudak dolgusu estetiği işte böyle duruyor' dedirten Pınar Altuğ'un maskesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda Jülide Ateş'in 40 programındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, Bebek'te basın mensuplarının kameralarına takıldı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Altuğ, taktığı ilginç maskesiyle görenleri şaşırtmayı başardı.
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