Kenan İmirzalıoğlu ilk kez bu kadar özelini anlattı! Sinem Kobal'ın eşi Kenan babasını anlattı o anısı duygulandırdı
Sinem Kobal ile mutlu evliliklerini Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuyla taçlandıran, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster?'le ekranların en çok konuşulan programlarından birine imzasını atan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez bu kadar özelini anlattı. Bir programın konuğu olan İmirzalıoğlu'nun babası ile ilgili anısı herkesi duygulandırdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası hakkındaki o sözleri.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu'nden özel hayatına dair açıklamalar.
Snobmagazin'in haberine göre; Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, çocukluk yıllarını anlattı.
"Babana çok düşkün olduğunu biliyorum, babanla aranız nasıldı" sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı.
Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."
Bu açıklamalar sonrası İmirzalıoğlu'nun babası merak konusu oldu. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen babaları.