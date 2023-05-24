Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros sahneye yalbırdak çıktı "Allah akıl versin paranızı buna harcamayın" Yerden yere vurdular
Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı ilk olarak Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda yaptığı kalça dansı ve Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Solmaz Çiros son dönemlerde değişimi ve yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak bir düğünde sahne alan Çiros'un paylaştığı video yerden yere vuruldu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar.
24.05.2023 10:46 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:47
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.