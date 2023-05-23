Gülben Ergen ayaklarını paylaştı gelen o mesajları ifşaladı ağızlar açık kaldı: "Öpen, seven, okşayan..."
Gülben Ergen ayaklarını paylaştı gelen o mesajlar ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Gülben Ergen ayak paylaşımıyla olay oldu. Ayaklarına hayran olanların mesajlarıyla şaşkına dönen şarkıcı bazı mesajları da takipçileriyle paylaştı. Ardından ayak ve ayak numaralarıyla şaşkına çeviren Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Hande Erçel, Beren Saat gibi ünlüler de gündem oldu.
23.05.2023 12:40 - Son Güncelleme: 23.05.2023 12:46
"ÖPEN, SEVEN, OKŞAYAN..."
Gülben Ergen ayaklarını paylaştı kendisine gelen o mesajları ifşaladı, ağızlar açık kaldı.
"OKŞAYAN OLMADIKTAN SONRA..."
Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..." yazdı.