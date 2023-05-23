Gülben Ergen ayaklarını paylaştı gelen o mesajları ifşaladı ağızlar açık kaldı: "Öpen, seven, okşayan..."

"OKŞAYAN OLMADIKTAN SONRA..."

Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..." yazdı.